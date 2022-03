È partito il nuovo reality tanto atteso: La Pupa e il Secchione show. Due dei partecipanti fanno già molto chiacchierare. Stiamo parlando di Mila Suarez e Mirko Gancitano. I due trascorrono la prima notte insieme e condividono lo stesso letto.

Fonte studio La pupa e i Secchione

Lei lo mette subito in guardia: “È da tanto tempo che…”. Ma vediamo cosa è successo. Non ci sono stati colpi di testa nel corso della notte nella villa di La Pupa e il Secchione. Mila e Mirko dormono nello stesso letto e viene mandata una breve clip una volta in onda, nel corso della puntata di Pomeriggio 5.

Di certo quello che in molti hanno potuto constatare è la forte complicità che si è instaurata tra i due concorrenti. Si vede Mirko intento a infilarsi le ciabatte, ma nel mentre perde l’equilibrio e cade a terra. Ma c’è un particolare che lascia tutti in po’ sbalorditi.

Il secchione aveva promesso alla sua fidanzata, Guenda Goria, che avrebbe dormito sul divano. Ma niente di tutto questo è accaduto. Infatti, il ragazzo si fa vedere candidamente sdraiato sul letto, mentre di fianco a lui è stesa Mila.

Ma torniamo alle ciabatte: Mirko indossa un paio di ciabatte, le stesse indossate da Maria Teresa Ruta nella scorsa edizione del GF Vip. Tra i due avviene uno scambio di battute sulle pantofole e Mila Suarez se la ride a crepapelle.

Poi la Pupa fa notare al compagno che sta mancando alla promessa fatta alla sua fidanzata. Ma lui non sembra preoccuparsene. Così, a correre ai ripari, ci pensa lei, che innalza una barriera di cuscini per delimitare lo spazio da condividere.

Il secchione scoppia a ridere e lei precisa che: “È da tanto tempo che non dormo con uomo”. Insomma, la Suarez sembra aver voluto metterlo in guardia.