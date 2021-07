Ospite a Belve, il programma di Raidue da Francesca Fagnani Antonella Elia ha parlato a tutto tondo della sua vita professionale e privata. In particolare quando la conduttrice le ha chiesto se fosse mai stata consigliata male, Antonella si è scagliata chiamando in causa Lele Mora.

“Da Lele Mora. Lui veramente mi ha fatto fare le scelte più sbagliate, mi ha spremuta come un limone, cioè io sono stata un limone che ha usato e gettato. Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole” – ha detto.

Poi è tornata a parlare della lite avvenuta con Samantha De Grenet durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione Antonella si era scagliata contro la De Grenet dandole dell’arrogante e presuntuosa e poi toccando il suo aspetto fisico dicendo di trovarla ingrassata. Samantha si disse molto colpita e scossa da quelle parole anche perché aveva combattuto contro un tumore al seno e quelle frasi è come se avessero riaperto una ferita.

Ieri sera la presentatrice ha chiesto se si fosse pentita di quelle parole, ma Antonella senza remora ha ribattuto: “Felicissima. Ma che insultata per l’aspetto fisico. Pentita? No, zero. Io passo la vita a guardarmi e a dire ‘Oddio, sono ingrassata’. Io e le mie amiche lo diciamo ‘Sei ingrassata, sei dimagrita ecc’, cioè ci facciamo body shaming dalla mattina alla sera, allora, io e le mie amiche. No. Ho fatto una battuta. Se poi è scoppiata una tragedia greca e vabbè, sti cavoli”.

Francesca Fagnani ha quindi invitato Antonella Elia a riflettere, ma quest’ultima è parsa irremovibile. A seguire proprio lei ha rivelato un retroscena sull’accaduto: “Ritengo che alcune cose siano state dette dopo attenta riflessione per farmi fuori, punto. È quello che penso”.