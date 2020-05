Antonella Elia e Pietro Delle Piane: le nozze tra un anno Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo il Grande Fratello Vip sono sempre più uniti: la coppia, alla faccia delle malelingue, convolerà a nozze tra un anno

Antonella Elia ex concorrente del Grande Fratello Vip ed il compagno Pietro Delle Piane convoleranno a nozze tra un anno. La coppia ha infatti raccontato al settimanale Chi di Alfonso Signorini che dopo che avranno sperimentato la convivenza si sposeranno.

Antonella Elia ha inoltre dichiarato a Chi, che continua ad avere gli incubi ripensando alla casa del Grande Fratello Vip: “Sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il Grande Fratello mi ha segnata, ho meno fiducia nel genere umano”. Antonella Elia sottolinea il fatto che nel mondo dello spettacolo non puoi aspettarti di incontrare ed instaurare affetti sinceri e che è rimasta molto offesa e colpita dalle tante cattiverie dette nei suoi confronti.

“Mi sono trovata persone che mi professavano amore e che poi, pur di andare in tv, mi hanno attaccato senza motivo in modo cattivo”. Tra tutte Enrica Bonaccorti è quella che maggiormente la ha ferita: “Si è accanita su di me dandomi dell’immatura anziché mostrarsi affettuosa e comprensiva come faceva ogni volta che mi incontrava. Ma quelli che attaccavano me e Pietro in tv, che cosa ci hanno guadagnato?“.

La risposta alla domanda di Antonella Elia arriva proprio dal futuro marito, Pietro Delle Piane: “Ogni settimana arrivava qualcuno a parlare male di lei: penso alla Marini, la Lessa, la Nunez, Patrick, per non parlare delle accuse sul mio passato, ogni volta saltavano fuori persone con le quali mi ero sentito dieci anni fa. Ognuno cercava di farsi invitare in tv per gettare fango su di noi”.

Un amore quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane che continua a resistere nonostante tutte le malelingue, i mal pensanti e i presunti tradimenti. Per questo Pietro Delle Piane vuole che Antonella Elia diventi sua moglie.

“Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un’adolescente, è arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità”. Poi aggiunge: “Se non mi sposa la lascio; voglio sposare Antonella adesso che l’amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato di fronte al matrimonio, ma ora è diverso“.