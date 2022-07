Una collega di Antonella Elia smentisce il presunto matrimonio annunciato dalla coppia per il 2023. Sui social scoppia la polemica e le accuse alla ex gieffina

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano? Per l’ennesima volta la nota showgirl torna ad annunciare il suo matrimonio proprio come aveva già fatto in passato. Anche gli scorsi anni, la coppia aveva parlato di convolare a nozze senza poi concretizzare questo loro grande desiderio.

Proprio per questo motivo, in questi ultimi giorni sono tante le persone che hanno accusato la ex opinionista di aver, ancora una volta, alimentato il gossip su di lei. Sui sociali migliaia di utenti nutrono un forte scetticismo nei loro confronti e nella possibilità che questo matrimonio sia davvero reale.

Nei giorni scorsi è la stessa showgirl ad annunciare per l’ennesima volta i fiori d’arancio che avverranno nel 2023. Nessuno però, sembra credere più alle loro promesse che, come in precedenza, sono volate in fumo a distanza di poche settimane.

Di recente a smentire le sue affermazioni è proprio una casa amica di Antonella Elia attraverso il portale Dagospia. Quest’ultimo ancora una volta ha riportato le parole che una collega della showgirl avrebbe segretamente rivelato e che non vedrebbero nessun matrimonio all’orizzonte.

Antonella Elia e Pietro Delle piane si sposano? Un’amica smentisce

A svelare e riportare le parole di una cara amica di Antonella Elia è ancora una volta il portale di Dagospia. Quest’ultimo senza fare nomi ha riportato le dichiarazioni che la donna avrebbe rilasciato nei confronti del presunto matrimonio tra Antonella E Pietro che, avverrà nel 2023.

“Rimanda e rimanda, ora il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, ex Gieffino, ex di Silvye Lubamba, attore (?), dovrebbe avvenire il prossimo anno. Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa” riporta il portale di Dagospia.

La donna sembra così smentire ancora una volta il possibile matrimonio che la coppia ha annunciato nei giorni scorsi. Già dal 2020 che Pietro Delle Piane aveva affermato l’intenzione di convolare a nozze con l’ex gieffina ma per ora, sembrano soltanto parole al vento.

Gli utenti social infatti, non credono più alle parole della coppia che ora afferma di voler attendere il 2023 per realizzare il loro grande sogno. La showgirl tramite alcune storie Instagram aveva anch’essa dichiarato di voler sposare a tutti i costi Pietro ma nonostante gli svariati annunci nessuno dei due sembra aver preso seriamente in merito l’argomento.