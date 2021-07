Spesso accade che due Vip indossino lo stesso abito. Questo è quello che è avvenuto a Vera Gemma e Antonella Elia. Le due donne, in due programmi deferenti, hanno casualmente indossato le stesso vestito. L’abito in questione è una splendida creazione di paillette rosa. Un vestito lungo che presenta un vertiginoso pacco e una generosa scollatura. Vera Gemma ha sfoggiato il suo outfit negli studi dell’Isola dei Famosi.

Antonella Elia invece lo scelse per un’elegante serata da opinionista nel reality del GF Vi. La cosa che da destato curiosità nel pubblico è stata la scelta delle donne di non indossare gioielli, ma un sandalo argento. Entrambe infatti hanno optato per un sandalo argento, ma non hanno inserito nell’outfit gioielli. Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi scherzosamente definisce Vera Gemma : “Barbie polvere di stelle”.

Vezzeggiativo apprezzato dalla figlia di Giuliano Gemma, tanto da riproporlo come didascalia negli scatti postati da Vera, sulla sua pagina Instagram, dove la vedono immortalata con l’abito in questione. Ma la domanda dei fan è: “Chi è il creatore dell’abito?”. Presto detto, è un giovane talentuoso stilista romano. Antonella Elia ha più volte presentato le sue creazioni nel corso della sua partecipazione al GF Vip.

Il suo nome è Gabriele Fiorucci Bucciarelli. Molte sono state le star che hanno scelto le sue creazioni per calpestare il famosissimo tappeto rosso. Tra alcune ricordiamo Milena Micone e Vittoria Schisano. Ovviamente preliamo di alta modo, così come sono alti i prezzi per l’acquisto di una sua creazione.

Curiosità e casualità interessante e che proprio Antonella Elia e Vera Gemma solo pochi giorni fa si erano rese protagoniste di un diverbio sui social. Antonella aveva commentato aspramente uno scatto di Vera. L’ex valletta di Mike Bongiorno aveva commentato: “Sembri una po*tr”. Affermazione non troppo gradita dalla domatrice di leoni che ha subito risposto con un: “Mha non saprei non mi pongo il problema”.