Tommaso Zorzi, ecco il regalo portafortuna di Mike Bongiorno

Tommaso Zorzi ha avuto nell’ultimo periodo un escalation di successo incredibile. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip dove ha vinto in finale battendo con il 68% delle preferenze l’ex velino Pierpaolo Pretelli, per lui si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. Da poco è diventato opinionista dell’Isola dei Famosi e a quanto pare a breve partirà anche con la conduzione di uno show tutto suo, sulla scia del Late Show già condotto nella casa del Grande Fratello che è stato molto apprezzato.

Questa sera per Tommaso Zorzi ci sarà un’altra partecipazione importante. Si riapriranno infatti le porte del Maurizio Costanzo Show, giunto alla 39esima edizione, e Tommaso sarà proprio uno dei protagonisti in studio.

Tommaso Zorzi questa sera al Maurizio Costanzo Show

Per l’occasione era importante sfoggiare un abito a tema e per questo è da apprezzare il regalo che gli ha fatto Leonardo Bongiorno, figlio del famoso Mike. Il giovane gli ha regalato una cravatta indossata dal padre e Zorzi proprio questa sera in occasione del Maurizio Costanzo, la indosserà con molto rispetto.

Come detto c’è grande attesa questa sera per il ritorno del Maurizio Costanzo Show. Ancora una volta, il talk si propone di trattare diverse tematiche mettendo a confronto personaggi famosi e non. Quest’anno la prima puntata di stagione si aprirà con l’intervista “one to one” a una delle donne più influenti della politica italiana: l’onorevole Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia.

Parteciperanno all’uno contro tutti: il Direttore de Il Mattino Federico Monga, i giornalisti e scrittori Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo e Claudia Fusani, la soprano Katia Ricciarelli, il volto del cinema italiano Ornella Muti e appunto Tommaso Zorzi. Dal Grande Fratello Vip arriveranno anche la conduttrice Maria Teresa Ruta e l’attrice di fiction Rosalinda Cannavò. A completare il parterre la regina dei salotti capitolini Marisela Federici e l’attrice Eva Grimaldi.