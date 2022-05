Come tutti ben ricorderanno, Antonella Elia è stata una delle opinioniste di Alfonso Signorini, ma anche quest’anno ha rivestito lo stesso ruolo nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione show. Oggi la showgirl non nasconde le sue preferenze, con parole abbastanza chiare.

La Elia a quanto pare si è sentita abbandonata da Alfonso Signorini nel suo percorso da opinionista al GF VIP. La showgirl si è sentita trascurata, non sicura e protetta. A rivelarlo è lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Fq Magazine, ai microfoni del quale ha raccontato un momento particolare, durante una puntata del GF Vip, in cui Signorini ha deciso di prendere le distanze da alcune dichiarazioni rilasciate dell’opinionista.

Stiamo parlando dello scontro avvenuto tra Antonella e Samantha De Grenet: in quella occasione la Elia è stata attaccata e davvero molto criticata. Anche il conduttore Signorini dichiarò: “Ho sbagliato e mi sono vergognato di non averla interrotta”.

Queste parole hanno ferito la showgirl, che oggi rivela: “È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto”. Poi aggiunge: “Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”.

Tra Antonella Elia e Signorini oggi non c’è alcun rancore. Ma un dettaglio balza all’occhio. La notizia di non essere stata riconfermata come opinionista al GF Vip non è stata accolta di buon grado dalla Elia.

“Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”. È giunta al termine, ormai, anche l’avventura da giudice a La Pupa e il Secchione Show.

Durante il suo percorso Antonella ha sempre fatto valere le sue idee, difendendole con le unghie e con i denti: “Barbara la amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”.