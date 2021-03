Antonella Elia esclusa dal prossimo GF VIP: la sua reazione a caldo

Un’edizione lunghissima quella del Grande Fratello VIP, con tante controversie, momenti alti e puntate con scenette che non avremmo voluto vedere. Tra tutte rimane soprattutto in mente la volgare litigata tra Antonella Elia e Samantha De Grenet.

L’opinionista del Grande Fratello VIP è stata costretta a chiedere scusa dopo quelle amare parole sulla concorrente del reality. Alfonso Signorini si è anche scusato al posto suo, ma sembra che non siano bastate.

Sembra infatti che la donna potrebbe non essere riconfermata nella prossima edizione del reality ambientato nella famosa casa di Cinecittà. La donna ha parlato di quanto potrebbe accadere, e ha spiegato:

Una mia non conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso. Una conferma sarebbe gratificante per il mio ego perché proverebbe che hanno premiato il mio percorso umano e professionale. Però è anche vero però, che se fai un lavoro una volta tu non debba rifarlo per tutta la vita.

La donna ha poi spiegato che, in ogni caso, la prenderebbe con filosofia: “Io penso che cambiare sia sempre utile che non necessariamente uno deve fare per sempre quello che ha fatto. Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me”.

Per il momento, Antonella Elia non può far altro che tirare le somme di questa lunga edizione. Se si guarda indietro? Un po’ sì:

“Se dovesse concludersi la mia esperienza al GF Vip credo che riguarderei al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico. Non posso che gioire per avere vissuto questa esperienza. Mi porto dietro la vergogna, il disagio, il senso di non essere mai al posto giusto e al momento giusto e il sapere che non sono controllabile. Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”.