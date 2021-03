Ecco chi è il secondo classificato al Grande Fratello Vip: il colpo di scena

Si è concluso ieri sera dopo 5 mesi il Grande Fratello Vip. Una finale ricca di emozioni e colpi di scena che ha decretato come vincitore Tommaso Zorzi. In finalissima con lui ci è arrivato Pierpaolo Pretelli, che ha avuto l’onore di abbandonare per ultimo insieme all’influencer milanese la casa e spegnere le luci.

Fonte: Mediaset

Ecco chi è il secondo classificato al Grande Fratello Vip

Una volta in studio Alfonso Signorini ha letto il verdetto: il 68% degli italiani ha preferito Tommaso Zorzi. Per Pierpaolo la soddisfazione di aver fatto un percorso importante. Per lui la finale è stata piena di emozioni visto che ha potuto finalmente rivedere suo figlio Leonardo. Mamma Ariadna Romero ha accompagnato suo figlio vicino la porta rossa per permettergli di poter riabbracciare suo papà.

“Amore mio come stai? Mi dai un bacio grande grande“. Leonardo lo ha baciato teneramente e gli ha dato una macchinina e un palloncino a forma di cuore. Pierpaolo era la settimo cielo: “Sei un ometto. Papà ti ama e tu mi ami?” e il piccolo ha replicato subito: “Tantissimo”. Il concorrente, in lacrime, gli ha espresso tutto il suo amore.

Fonte: Mediaset

Poco prima di apprendere il verdetto dello scontro al televoto con Tommaso Zorzi, Pretelli aveva fatto sapere che avrebbe dedicato una eventuale vittoria proprio al figlio Leonardo: “Perché non a Giulia Salemi? Giulia è già la mia vittoria, è la mia coppa” – ha detto ad Alfonso Signorini.

Fonte: Mediaset

L’esperienza di Pierpaolo Pretelli nella casa è stata molto intensa. L’avvicinamento nelle prime settimane ad Elisabetta Gregoraci. Una storia mai sfociata in amore per via dei paletti che l’ex moglie di Flavio Briatore ha voluto mettere tra i due. Poi, dopo l’uscita della showgirl calabrese che ha rifiutato il prolungamento del reality, l’ex velino si è avvicinato a Giulia Salemi. Tra i due c’è stato subito grande attrazione. Pretelli ha dovuto anche difendersi dalla sua famiglia che vedevano di cattivo gusto la sua storia con Giulia.