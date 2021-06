Antonella Elia, la soubrette di Mike Bongiorno, fa parte del piccolo schermo da ormai moltissimi anni. C’è chi la ama e chi la odia, ma senza ombra di dubbio è capace di intrattenere il pubblico. Di recente, a metterla al centro delle cronache rosa era stata la sua relazione con Pietro Delle Piane.

Fonte Google

Ultimamente, tra loro c’era stato qualche diverbio che li aveva portati ad allontanarsi. Dopo questo periodo di burrasca Antonella e Pietro sono tornati insieme, ma entrambi sembravano sicuri di voler procedere con i piedi di piombo. A rivelare che la loro relazione era ricominciata, era stata proprio la Elia durante un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Ora, però, la conferma della loro relazione sembra aver preso una piega decisamente più seria del previsto.

Nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale, Antonella non aveva usato mezzi termini: “Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”.

Fonte Google

Eppure, la partecipazione a Temptation Island sembrava aver messo la coppia a dura prova. Antonella Elia aveva davvero perso le staffe e aveva deciso di allontanare il suo fidanzato una volta per sempre. Ma attualmente pare che stia succedendo l’esatto contrario. Di recente, Antonella aveva pubblicato su Instagram delle storie con cui informava i followers di un suo ricovero.

Fonte Google

Nulla di grave, si trattava di semplici controlli di routine. Al momento della dimissione, ovviamente Pietro era con lei, pronto ad accompagnarla a casa. In quell’occasione la soubrette aveva rivelato che, mentre era sotto l’effetto dell’anestesia, avrebbe proposto a Pietro Delle Piane di sposarla. Lui, dopo aver scherzato sulla situazione in cui è arrivata la proposta, è sembrato molto deciso: “Se lo faremo, tu per me saresti l’unica, quindi sarebbe per sempre, forever and ever”.