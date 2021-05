Antonella Elia e Pietro Delle Piane più felici e innamorati che mai. Nonostante la relazione molto travagliata e fatta di tira e molla, la showgirl ha rivelato di essere tornata insieme al compagno che ha definito l’uomo della sua vita. Ecco quali sono state le dichiarazioni rilasciate dalle showgirl.

La loro partecipazione al reality Temptation Island aveva determinato la fine della loro storia d’amore. In quell’occasione, infatti, la coppia aveva finito per lasciarsi. Successivamente, però, sembra esserci stato un riavvicinamento caratterizzato da una relazione fatta di alti e bassi.

Nonostante ciò, però, Antonella Elia ha dichiarato che Pietro Delle Piane è l’uomo della sua vita e l’unico in grado di essere riuscito a conquistarla. Come anche affermato dalla showgirl, per il momento la coppia ha preso la decisione di non andare a convivere, in modo che ognuno possa avere i propri spazi.

Queste sono state le parole di Antonella Elia:

Stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora.

Antonella Elia, la storia d’amore con Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una coppia dal 2019. La notizia della loro relazione, però, è venuta a galla durante la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip. I due innamorati sarebbero stati presentati da amici in comune.

Dopo la sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, è giunto per la showgirl il momento di una pausa dai vari impegni televisivi. Mentre qualche settimana fa, Pietro Delle Piane si è ritrovato al centro del gossip per aver fatto alcune dichiarazioni contro Temptation Island. Proprio per questo sembra che l’attore sia stato allontanato da Mediaset.