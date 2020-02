Antonella Elia, Grande Fratello Vip 2020, il fidanzato Pietro Delle Piane beccato con un’altra donna (VIDEO) Scoop di Signoretti al Grande Fratello Vip 2020: i paparazzi hanno fotografato il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, mano nella mano con un'altra

Brutte notizie per Antonella Elia, concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha mandato al programma, in anteprima, le foto del fidanzato Pietro Delle Piane beccato con un’altra donna, che usciranno in edicola domani. Alfonso Signorini ha deciso di chiedere ad Adriana Volpe di parlare ad Antonella Elia di questo scoop. Ecco come ha reagito vedendo quelle fotografie.

Non molto tempo fa Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane avevano mostrato ai telespettatori come si bacia con passione. Il fidanzato l’aveva raggiunta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e le aveva dato un bacio mozzafiato. Antonella Elia aveva confessato ai suoi coinquilini nella casa di essere innamorata persa di lui.

Purtroppo, adesso, ha visto le foto scattate dai paparazzi. La sua reazione è stata abbastanza forte… specialmente quando ha capito chi era la donna che stava insieme al suo fidanzato, camminando mano nella mano. Un fulmine a ciel sereno per lei che non se lo aspettava di vedere l’uomo che ama in atteggiamenti molto familiari con la su ex fidanzata.

La showgirl torinese è stata preparata in anticipo da Adriana Volpe che ha cercato di renderle la pillola meno amara. La preoccupazione si leggeva sul suo viso ma ha ascoltato con calma le parole di Adriana Volpe. Alla fine ha tirato un sospiro di sollievo confessando di aver pensato che fosse successa una cosa grave e qualcuno dei suoi cari.

Poi, metabolizzando il colpo, ha voluto vedere quelle foto e Alfonso Signorini l’ha accontentata. Quando ha capito che la donna in questione era Fiore Argento, sorella di Asia Argento ed ex fidanzata di Pietro Delle Piane, si è arrabbiata e sono volate alcune parole un po’ più forti.

Alla fine, però, i suoi coinquilini nella casa hanno cercato di tranquillizzarla dicendole che nelle foto non c’è nulla di male e che bisognerebbe capire il contesto.

C’è un però… sul giornale, oltre le foto, c’è un commento di Roberto Signoretti che lascia intuire che ci sarebbe altro oltre a quelle foto.

“Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo…“

Il fidanzato Pietro Delle Piane ha, dunque, un flirt con la sua ex, Fiore Argento? Lo scopriremo il 5 di febbraio con l’uscita in edicola del settimanale Nuovo.