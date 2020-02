Fiore Argento, chi è la donna paparazzata insieme al fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane Fiore Argento, paparazzata insieme a Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, la concorrente del Grande Frattelo Vip 2020; ecco chi è

Al Grande Fratello Vip 2020 il suo nome è stato tirato in ballo da Alfonso Signorini: Fiore Argento. I paparazzi del settimanale Nuovo sono riusciti a fotografarla insieme a Pietro Delle Piane, il suo ex fidanzato e attuale compagno di Antonella Elia, concorrente del reality. Ma chi è Fiore Argento? Scopriamolo insieme.

Come abbiamo già detto, Fiore Argento è stata la fidanzata di Pietro Delle Piane. Ma è anche figlia di Dario Argento e sorellastra si Asia Argento. Fiore Argento è nata nel 1970 dall’amore tra Dario Argento e la sua ex moglie Marisa Casale mentre Asia Argento è figlia di Daria Nicolodi. Fiore Argento altre due sorelle, oltre Asia Argento: Anna Ceroli e Gioia Casale.

In comune le due sorelle Argento hanno l’amore per il padre e la passione per il cinema: anche Fiore Argento fa l’attrice, infatti. Invitata come ospite a Storie Italiane, da Eleonora Daniele, aveva svelato che rapporto aveva con la sorella più piccola on la quale condivideva il cognome:

“Con Asia abbiamo 5 anni di differenza e non sono tantissimi. Abbiamo un rapporto di sorellanza totale, anche un po’ materno di una nei confronti dell’altra. Se qualcuno ci attacca facciamo muro, siamo lì a proteggerci”.

Nella puntata del Grane Fratello del 3 febbraio 2020, il suo nome è stato tirato in ballo da Alfonso Signorini che ha mostrato ad Antonella Elia le foto del fidanzato insieme a lei. Antonella Elia, pur cercando di rimanere calma, ha esclamato:

“Questa me la paga cara, questo disgraziato! Quando stava con me mi ha sempre detto che si sentivano raramente, anzi, mi ha sempre rimproverato per il rapporto che ho con il mio ex fidanzato Fabiano che definiva morboso e ora che fa?”

Sappiamo, dunque, che Pietro Delle Piane ha rivisto la sua ex fidanzata mentre la sua attuale compagna, Antonella Elia, era nella Casa del Grande Fratello Vip 2020.

La storia finirà qua? Non lo sappiamo. Torneremo sicuramente con aggiornamenti.