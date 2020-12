Antonella Elia ha cacciato di casa Pietro Delle Piane. Necessario l’intervento della Polizia

Colpo di scena sulla fine della relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’opinionista aveva annunciato definitivamente la rottura durante la diretta di qualche settimana fa del Grande Fratello Vip. Spiazzando tutti ha esclamato:

“Il mio cuore è spezzato, mi sono mollata definitivamente. Sono libera adesso, è così”. Tutto lo studio è rimasto a bocca aperta e incalzata da Alfonso Signorini che pensava fosse uno scherzo, la donna ha confermato la rottura.

Ieri sera, durante la puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso è tornata sulla vicenda tirando fuori la busta shock. Ospite in studio Pietro Delle Piane, la conduttrice ha toccato un argomento davvero scottante.

Abbiamo ricevuto queste informazioni da una persona affidabile. Ci hanno scritto ‘Cara Barbara io ho fatto dei video al fidanzato di Antonella Elia, mentre veniva cacciato di casa dalla Polizia. Fammi sapere se ti interessa’. Ovviamente abbiamo capito se era un fake o meno e no, è una fonte certa. Vuole vendere i filmati ad una cifra enorme e noi non li abbiamo comprati.

Chiesta chiarezza sulla vicenda, l’ex compagno di Antonella Elia ha confermato in parte la versione arrivata a Barbara D’Urso. L’uomo ha spiegato:

Non è che sono stato cacciato. Abbiamo avuto una discussione accesa e ho lanciato il telefono di Antonella a terra. L’iPhone se prende una botta fa una chiamata alle forze dell’ordine perché va in SOS il telefono. Quando è arrivata la Polizia ho chiesto a lei se li avesse chiamati e lei mi ha detto di no. Antonella Elia era arrabbiata con me e ha detto ‘lui se ne deve andare’. Quindi questo che ha fatto i video avrà visto gli agenti che parlano con me e che usciamo dall’abitazione.