Dopo tanta attesa, la conduttrice Barbara D’Urso ha annunciato di essere finalmente diventata zia. È nata la piccola Sofia, la figlia di sua sorella Eleonora e di suo cognato, Michele Olmo. Carmelita ha scelto di dare la lieta notizia pubblicando un tenero post sul suo profilo Instagram. Una dolce foto dei due neo genitori.

Nello scatto è ritratta sua sorella con il pancione in bella vista, mente guarda negli occhi suo marito:

Da sempre, la conduttrice di Canale 5 ha espresso il suo forte senso di protezione nei confronti della famiglia e la sua gioia dopo la scoperta dell’imminente arrivo di una nipotina. Attraverso diversi post, la D’Urso ha tenuto aggiornati i suoi follower dell’evolversi della gravidanza di Eleonora, pubblicando diverse fotografie del suo pancione.

La prima a dare la notizia della gravidanza, era stata proprio la sorella minore della conduttrice:

Queste le parole che la 44enne aveva usato, per accompagnare quella bellissima foto con la pancia appena spuntata e un solare sorriso sul volto. Segno di quanta gioia la notizia aveva portato nella sua vita e in quella del futuro papà.

Al contrario degli altri fratelli D’Urso, Eleonora è conosciuta anche nel mondo televisivo. Infatti, ha recitato come attrice in diverse fiction dopo gli anni novanta. Tra le quali Don Matteo e il Commissario Rex.

Negli anni successivi, si è dedicata a quella che per lei è la sua più grande passione, il teatro. Per poi tornare sul piccolo schermo nelle vesti di Chiara nella serie tv Dottoressa Giò.

A giugno del 2016 Eleonora ha coronato il suo amore con Michele Olmo, convolando a nozze. La coppia ha fondato insieme Interno 19, un’associazione culturale dedicata alla comicità e al sorriso. Poco prima del parto, la sorella di Barbara D’Urso aveva espresso la sua preoccupazione nell’affrontare questa nuova esperienza durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Non è un momento ottimale per partorire e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che… Nonostante tutto, non smette di lottare.