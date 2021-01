“Antonella Elia ha mentito sul suo tumore”: la nota attrice svela la verità

Non è piaciuto a nessuno il teatrino messo in scena da Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet, ma ora è Benedicta Broccoli a svelare un bruttissimo retroscena su questa storia.

Durante la puntata di lunedì, il primo a scusarsi è stato Alfonso Signorini. Subito dopo sono arrivate le scuse dell’opinionista che sono state comunque accentuate da un tono molto velenoso.

Rivolgendosi alla malcapitata Samantha De Grenet, il braccio destro di Pupo ha provato ad arrampicarsi sugli specchi spiegando:

“Non mi riferivo alla tua malattia e non ne sapevo nulla. Malattia che io conosco personalmente e non mi permetterei mai di ferirti su quello. Ripeto che io conosco quella malattia e ti chiedo di non strumentalizzarla. Tu ci sei passata? Ci sono passata anche io purtroppo e non l’ho mai raccontato capito?!”

Questa dichiarazione ha fatto emergere una verità che nessuno sapeva: sembra che l’opinionista abbia sofferto della stessa malattia della concorrente dl GF VIP. Tuttavia, ora arriva la smentita da chi conosce davvero la donna.

Nel suo profilo Instagram, l’attrice Benedicta Broccoli ha spiegato che la malattia della Elia, seppur seria, non è paragonabile al passato di Samantha De Grenet.

Ti ho vista in tv al GF e stavi discutendo con la De Grenet. Hai detto che hai avuto un tumore, ma non è così. Non hai avuto un tumore, hai avuto una cose terribile, sei stata operata, per carità. Però non hai fatto chemioterapia, radio terapia e non stai facendo una cura ormonale come me o Samantha. Parlo quindi di un tema che conosco molto bene.

Per vincere una discussione televisiva tirare in ballo questo tema credo che sia una brutta cosa. Non ci fai una bella figura Antonella Elia, capito? Un contraddittorio si vince con altre armi che magari hai. Ti pregherei che tu tornassi indietro sui tuoi passi e chiedessi scusa.

Al momento, nessun commento da parte della diretta interessata. Commenterà? Conoscendo la donna non si farà sfuggire l’occasione.