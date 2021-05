Che tra Antonella Elia e Samantha De Grenet non scorra buon sangue è ormai evidente. Le due donne hanno già dato spettacolo durante la quinta edizione del reality il Grande Fratello VIP, ma anche ora non sembrano scherzare.

Ospiti nei vari salotti televisivi le due donne si sono già lanciate le dovute frecciatine e ora sembrano essere in un momento di apparente calma. Samantha De Grenet, intervistata da un giornalista di Nuovo, ha chiarito le sue posizioni in merito alle vie legali.

Samantha De Grenet, di recente vittim anche di uno scherzo de Le Iene Show, ha spiegato che per il momento non agirà per vie legali: “Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi.”

Ma come mai allora i giornali hanno riportato titoli con tribunali, avvocati e denunce? A spiegarlo è la conduttrice che da Barbara D’Urso ha chiarito di nuovo il punto sulla denuncia:

Barbara tu ti ricordi l’ultima volta che sono venuta da te e abbiamo parlato di Antonella. Ho detto che non mi piace parlare e non amo fare confronti. La stessa cosa ho detto nei vari settimanali. Mi hanno chiesto ‘la denuncerai?’. Ho detto ‘assolutamente no, non ho intenzione di portarla in tribunale. Se dovessi cambiare idea, se mi dovesse rovinare qualche lavoro potrei cambiare idea’. E invece il titolo del giornale ‘La De Grenet ‘Antonella Elia ti porto in tribunale’. Questo è travisare.

Al momento, l’ex opinionista del Grande Fratello VIP 5 non ha replicato, sembra essersi calmata dopo i pesanti scivoloni fatti in diretta tv. Quel che è certo è che le due non potrebbero mai lavorare insieme o incontrarsi in qualche trasmissione.