Antonella Elia non vuole sposare Pietro Delle Piane: ecco il motivo

Nel corso dei giorni precedenti, Antonella Elia ha deciso di rilasciare un intervista al “Corriere della Sera”. Durante la lunga conversazione, la celebre showgirl si è lasciata andare ad alcune inedite dichiarazioni in merito alla sua vita privata e sentimentale. Scopriamo insieme che cosa ha rivelato nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Elia è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Attualmente, la showgirl vive una storia d’amore con Pietro Delle Piane. I due sono legati da una relazione sentimentale da molti anni. Nonostante l’amore e la passione che li circonda, la coppia non è mai convolata a nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione ci ha pensato lei stessa. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” ha espresso pubblicamente la sua decisione di non sposare il suo fidanzato, malgrado lui glielo avrebbe chiesto ben due volte:

Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà.

Ma perché Antonella Elia non vuole coronare il suo sogno d’amore? Stando alle sue affermazioni, il motivo del rifiuto sarebbe legato alla differenza di età. Pertanto, il prossimo 1 novembre 2023, la donna compirà 60 anni mentre Pietro Delle Piane ha circa 10 anni meno di lei:

Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

La carriera di Antonella Elia

Nel corso della conversazione, la Elia si è concentrata anche sulla sua carriera. Oltre ai successi e fallimenti avuti nel corso del suo percorso formativo, tra i vari aneddoti, la showgirl ha voluto ricordare il provino con “Pupa Avanti”. Queste sono state le sue parole: