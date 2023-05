Antonella Fiordelisi, l’attacco social dell’ex Gianluca: “Si venderebbe per una borsa”

Piccola diatriba social quella che sta tenendo banco su Twitter. Protagonisti Antonella Fiordelisi, gli Incorvassi, ovvero Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e l’ex di Antonella Gianluca Benincasa.

Tutto sarebbe partito da una risposta ad un tweet della mamma di Micol che sarebbe intervenuta per difenderla dagli attacchi dei fan dei Donnalisi. A questo punto Antonella avrebbe pubblicato due tweet, uno in latino e l’altro in italiano poi eliminato, che secondo i fan farebbero chiaramente riferimento alla famiglia Incorvaia.

“De rustica progenie, semper villana fuit”, tradotto “Colui che discese da stirpe rustica, rimase sempre un individuo rozzo” – ha scritto Antonella.

Poco prima aveva invece scritto salvo poi eliminarlo il seguente tweet: “Non hanno una bella vita evidentemente. Altrimenti non si spiega, o forse la vorrebbero diversa per i figli”.

Ovviamente nessun riferimento è alla famiglia di Micol ma secondo i fan più appassionati della faccenda non ci sono dubbi che Antonella si riferisse proprio con la mamma di Micol che avrebbe preso le difese della figlia.

Ad intervenire nella vicenda è stato anche l’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa che sempre sui social ha scritto attaccando probabilmente Antonella: “Giudicano stirpe e famiglie persone che provengono da disastri genitoriali e che si vedono per una borsa di Hermes” – le sue parole.

Intanto Antonella recentemente ha voluto ringraziare i tantissimi fan che la seguono ma soprattutto il Grande Fratello Vip che oltre ad avergli fatto trovare l’amore di Edoardo Donnamaria, gli ha dato anche una grande popolarità permettendogli di farsi conoscere al grande pubblico.

“Amore lavoro famiglia e fandom che ti sostiene. Ho tutto. Grata a quel programma che, seppur mi abbia fatto stare male psicologicamente in varie occasioni, ha dato modo di farmi conoscere a un vasto pubblico che ad oggi mi sostiene e mi supporta in tutto. Se sono qualcuno ad oggi è solo grazie a voi” – ha scritto in una storia Instagram.