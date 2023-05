Edoardo Donnamaria smaschera Antonella: “Hai mentito”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed oggi stanno vivendo la loro storia d’amore con serenità, alti e bassi. I due sono molto popolari sui social e spesso interagiscono rispondendo ad alcune domande che i fan gli pongono.

Come alcuni giorni fa quando Edoardo rispondendo ai fan nelle storie Instagram si è lasciato andare a diverse confessioni sul rapporto di coppia con Antonella.

La prima domanda è stata: “Chi è più pesante tra te e Antonella?”. E lui ha optato per una scelta sarcastica: “Amore, quanto pesi?”.

Poi tornando serio ha risposto ad una domanda non molto piacevole in cui gli diceva che Antonella è accusata di stare con lui solo per audience. “Nessuno ha mai detto questa cosa a me in faccia, mi è stato riferito anche di persone che se potessi parlare…Anzi quando parlerò perché prima o poi le pa*** esplodono e parlo di persone che mi sono state anche vicine” – le sue parole anche un tantino nervose.

Altra domanda che i fan gli hanno chiesto è stata: “Litigate spesso tu e Antonella?”. E lui molto sinceramente ha detto: “Non credete ad Antonella, non è vero che non litighiamo mai. Lei è buffa quando si arrabbia, comunque nel 99% dei casi si fa pace subito”.

Insomma Antonella a quanto pare è stata smascherata. Forse lei non vuole far vedere anche il lato negativo del rapporto di coppia fatto di litigi e incomprensioni. Vedremo se replicherà.

Intanto un rumors lanciato dall’influencer Amedeo Venza parla della festa organizzata da Alfonso Signorini a cui Antonella non avrebbe partecipato per solidarietà con il fidanzato che non sarebbe stato invitato. “I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non avesse ricevuto l’invito e la sua fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare” – ha scritto.