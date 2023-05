Antonella Fiordelisi, brutta sorpresa di ritorno da una serata: “Vergogna”

Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento d’oro. Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, non solo ha trovato l’amore nella casa di Edoardo Donnamaria, ma anche professionalmente è sempre più richiesta.

Recentemente ha anche lanciato un suo brand di gioielli “The Queen Scaccomatto” che ha riscosso subito un grande successo. Infatti i modelli sono andati sold out nel giro di poche ore dal lancio.

Fonte: web

Ora ha anche aggiornato i modelli con quelli placcati in oro che ovviamente sono andati a ruba. La sua popolarità la sta portando anche in giro per l’Italia in diversi locali notturni come ospite. Alcuni giorni fa è stata a Verona in una serata e purtroppo ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa: dei ladri hanno tentato di entrare in casa a Milano.

Antonella che è abituata a mostrare ogni aspetto della sua vita sui social, ha reso noto anche questo. Ha pubblicato nelle storie uno screen di due chiamate che gli sono arrivate dall’allarme della sua casa di Milano scattato alle ore 5.29 e 5.30 del mattino.

“Io sono sempre più scioccata. Vado a fare una serata e i ladri cercano di fare irruzione a casa mia a Milano. Vergogna” – ha scritto. A quanto pare però per fortuna i ladri sentito l’allarme sono sono riusciti ad entrare all’interno dell’abitazione e per questo non ci sono state conseguenze gravi.

Antonella che data la sua popolarità purtroppo deve fare i conti anche con i tanti haters che la insultano sui social. È stata costretta addirittura a chiudere il suo profilo Twitter per i troppi insulti. Il motivo? Tantissime persone la ritengono responsabile della rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Per questo tanti fan della coppia l’ha presa di mira e lei a deciso di chiudere l’account per qualche giorno fino a quando le acque non si calmano di nuovo.