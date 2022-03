Antonella Fiordelisi contro l’ex Chiofalo: “Attendo ancora delle scuse, ringrazia che non ti ho denunciato”

Uno dei protagonisti di questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione è Francesco Chiofalo che veste i panni del pupo. Il 32enne in passato è stato fidanzato con Antonella Fiordelisi. I due che si sono conosciuti a Tempation Island e si sono lasciati da un po’. Nonostante ciò alcuni follower della ragazza gli hanno chiesto un parere sulla partecipazione di Chiofalo al programma.

Antonella si è detta felice per questa occasione importante per la carriera di Chiofalo riconoscendo che il ruolo del pupo è perfetto per lui. La Fiordelisi ha confidato che il suo ex fidanzato è molto fissato con l’estetica e che una volta l’ha addirittura accompagnato in Turchia per un trapianto di barba.

Ovviamente non ha mancato la ragazza di lanciare qualche frecciatina al suo ex ammettendo che quando stava con lei era molto insicuro e facevano poca vita mondana.

Antonella Fiordelisi, frecciatina all’ex Chiofalo

“Quando arrivavo a Roma uscivo pochissimo, stavamo sempre a casa sua” – ha detto per poi aggiungere: “Vedo invece che ora con la nuova fidanzata Drusilla è sempre in giro” – riferendosi alla nuova fidanzata di Chiofalo, ovvero Drusilla Gucci, erede della famosa maison di moda che abbiamo avuto modo di conoscere nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi.

Antonella ha poi criticato Francesco anche per le accuse che rivolse alla sua famiglia e in particolare al padre. “Ringrazia Dio che non ti ho denunciato. Sto aspettando ancora delle scuse” – ha detto.

Alcuni mesi fa Chiofalo aveva sbottato facendo delle allusioni sul comportamento del padre di Antonella: “Sono un signore e sto zitto senza dire ciò che lui consiglia e induce la figlia a fare per avere successo nel mondo dello spettacolo”. Frase molto pesante che scatenò un putiferio.

Vedremo se Chiofalo una volta venuto a sapere delle parole di Antonella risponderà oppure no. Intanto sentimentalmente si può dire felice accanto a Drusilla. Non si registrano invece al moment flirt per la Fiordelisi che dopo aver frequentato per qualche periodo un ragazzo misterioso di cui non si conosce l’identità, sarebbe ora di nuovo single.