Per Drusilla Gucci l’esperienza in Houndars è stata davvero breve, se come naufraga all’Isola dei Famosi non ha avuto fortuna, magari è la volta dell’amore. La modella, infatti, sembra si stia frequentando con un altro personaggio televisivo noto ai reality: Francesco Chiofalo.

L’indiscrezione di una relazione tra i due circolava ormai da qualche settimana, ora a far chiarezza è stato proprio l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Francesco Chiofalo, sui social, ha brevemente confermato quanto dichiarato nei giorni scorsi da alcuni giornali e siti di gossip

Confermo, ci stiamo conoscendo! Confermo il mio interesse per Drusilla. Ho anche conosciuto sua madre ma preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella.

A scoprire la liaison è stata Deianira Marzano che, in alcune storie del ragazzo, aveva notato un beauty case femminile. Al momento, però, sembra che entrambi vogliano stare con i piedi per terra.

Francesco Chiofalo è da poco tornato single dopo una relazione travagliata andata avanti diversi mesi con Antonella Fiordelisi. In questo momento, Drusilla Gucci, ha anche altro a cui pensare.

Qualche tempo fa, infatti, si è scagliata contro il film House of Gucci, interpretato proprio da Lady Gaga. Il documentario sulla sua famiglia sembra non essere piaciuto alla ragazza: