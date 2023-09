Antonella Fiordelisi contro i nuovi gieffini: le sue parole

Lunedì 11 settembre 2023 è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. Nonostante sono trascorsi solo due giorni dal debutto del reality show in onda su canale cinque, i concorrenti sono già finiti al centro di numerose polemiche. A sollevare le critiche contro i nuovi gieffini è stata Antonella Fiordelisi. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle concorrenti più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. In occasione del debutto della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina non ha potuto fare a meno di commentare la prima puntata la quale è andata in onda il giorno lunedì 11 settembre 2023.

Nel dettaglio, l’influencer si è scagliata contro alcuni concorrenti, ossia Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Giuseppe Garibaldi, Samira Lui e Anita Oliveri i quali sono finiti nel tugurio. Questi ultimi si sono resi protagonisti di clamorose dichiarazioni in merito ai concorrenti precedenti. In particolare Samira Lui ha affermato:

Si vedeva. Litigavano sempre. O non volevano lavare i piatti o non volevano cucinare.. anche per il cibo.

Anche Giuseppe Garibaldi ha voluto esprimere la propria opinione in merito ai comportamenti dei vipponi:

Sai perché erano così? Perché sono persone che comunque non avevano mai fatto niente. Hanno sempre avuto in casa mamma e papà che lavavano per loro.

Alla luce di questo, Antonella Fiordelisi non ha potuto fare a meno di replicare. Nel dettaglio, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria ha sollevato dure polemiche definendo i nuovi gieffini dei “finti umili“. Queste sono state le sue parole: