Edoardo Donnamaria si sfoga sui social: “Occhio che partono denunce”

Nel corso delle ultime ore Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Questa volta, a far emergere polemiche da parte dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip è stata il comportamento assurdo di una mitomane la quale si è spacciata per la sua psicologa. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Di recente, Edoardo Donnamaria è finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere protagonista di un gossip l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato il suo racconto shock diffuso attraverso il suo profilo Twitter.

Nel dettaglio, sembra che una mitomane si è finta la sua psicologa. Quest’ultima avrebbe diffuso il contenuto delle presunte sedute di terapia con il diretto interessato ma ovviamente si tratta di racconti fake.

Lo stesso ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere stato vittima di questo comportamento assurdo attraverso il suo profilo Twitter. Non è tutto, stando alle sue dichiarazioni, sembra che Donnamaria abbia già deciso di esporre denuncia contro la donna. Queste sono state le sue parole:

C’è qualcuno, a quanto pare che si spaccia per la mia psicologa e racconta ovviamente cose inventate. A parte che come fate a credere queste robe non si sa. Comunque è ovviamente tutto fake, il mio psicologo è un uomo, un professionista e mena pure. (Occhio che partono denunce).