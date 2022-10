Antonella Fiordelisi e la confessione shock su Totti al GFVip: “Mi ha scritto”

Antonella Fiordelisi tira in ballo Francesco Totti al GFVip, ecco la sua rivelazione shock

Nel corso delle ultime ore, Antonella Fiordelisi è finita nel mirino delle news sui social. Questa volta a rendere la gieffina protagonista di un gossip è stata una confessione shock che lei stessa ha rilasciato su Francesco Totti al Grande Fratello Vip. Inutile dire che le sue parole hanno scatenato il web nel giro di pochissime ore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Fiordelisi sgancia una bomba al Grande Fratello Vip che mai nessuno di sarebbe aspettato. Nel corso di una chiacchierata con Giaele De Donà e Edoardo Donnamaria, la nota gieffina ha tirato in ballo Francesco Totti il quale sta attraversando la separazione burrascosa con Ilary Blasi.

I tre gieffini si trovavano in camera da letto quando stavano ipotizzando su un eventuale nome da dare ad un futuro figlio. Tra i nome pronunciati è emerso quello di Francesco ed è proprio in questo momento che la Fiordelisi ha fatto la sua rivelazione. Queste sono state le sue parole:

Mi ha scritto Totti.

Successivamente la gieffina è stata travolt . dall’imbarazzo, Alla luce di questo si è portata la mano alla bocca e dopo essersi resa conto dell’importante peso della sua frase ha tentato di smentire il tutto esclamando:

Non è vero.

La redazione del GFVip ha censurato la confessione di Antonella Fiordelisi?

Nel frattempo la redazione del Grande Fratello Vip ha spostato subito l’attenzione su un’altra inquadratura. Inutile dire che la confessione di Antonella è diventata virale sui social nel corso di pochissime ore. Numerosi sono gli utenti del web che non hanno potuto fare a meno di commentare l’accaduto. Infatti in molti si chiedono se Francesco Totti abbia davvero contattato la gieffina oppure quest’ultima voleva solo attirare l’attenzione dei giornali. In ogni modo, c’è la possibilità che Alfonso Signorini tratterà tale argomento nella prossima puntata.