Antonella Fiordelisi: il padre smentisce i gossip sulla sua carriera da schermitrice

Dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è tornata alla sua vita normale. Nel corso degli ultimi giorni, sul web sono emersi alcuni gossip in merito alla sua carriera da schermitrice. Tuttavia, a rompere il silenzio sul passato di sua figlia ci ha pensato Stefano Fiordelisi. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più chiacchierate e popolari della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere stata eliminata dal programma condotto da Alfonso Signorini, sul web non si fa altro che parlare della sua vita ma soprattutto della sua carriera da schermitrice.

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Antonella non avrebbe raggiunto nessun traguardo o successo. La posizione più alta raggiunta sarebbe quella del dodicesimo posto in un torneo. Inoltre, non avrebbe mai partecipato a competizioni europee o mondiali.

Alla luce di questo, suo padre Stefano Fiordelisi ha deciso di intervenire in merito alla questione. Con lo scopo di smentire tali gossip, il papà dell’ex vippona ha condiviso una foto in cui appare lei stessa sul podio dopo aver vinto il bronzo nazionale. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Ora mettono in dubbio anche il suo Bronzo nazionale.

Tuttavia, la diretta interessata non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito ai rumors emersi sul suo passato. Nel frattempo, l’ex concorrente del programma condotto Alfonso Signorini ha ripreso in mano la sua vita normale in cui però ha fatto ingresso una persona importante: Edoardo Donnamaria. I due si sono sconosciuti al reality show in onda su canale 5 e adesso vivono la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.