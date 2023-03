Antonella Fiordelisi lancia un appello alla sorella al GF Vip: “Vorrei vederla”

Ieri lunedì 6 marzo 2023, è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della della diretta, per la prima volta Antonella Fiordelisi ha parlato del travagliato rapporto con sua sorella Maria Antonietta alla quale ho voluto far arrivare un messaggio. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Non tutti sanno che l’ex schermitrice ha una sorella, Maria Antonietta, nata dal primo matrimonio di sua madre.

Tuttavia come già anticipato dalla vippona, le due sono legate da un rapporto complicato e non si vedono da ben cinque anni. Alla luce di questo, Alfonso Signorini ha voluto affrontare tale discorso nel corso della puntata andata in onda ieri. Antonella colto l’occasione per raccontare cosa è successo davvero:

Fino a 4 anni fa ci vedevamo almeno 2/3 volte l’anno. Poi io sono stata invitata alla sua festa di laurea, ma invitò solo me. Mi sono fatta condizionare dalla mia famiglia, che non era stata invitata, non andai e da lì non l’ho più vista. Io poi sono andata più volte a Roma ma non mi ha più voluta vedere.

La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha proseguito spiegando che Maria Antonietta ha sofferto molto per la separazione di suo padre e sua madre, un fattore che sicuramente influenzato il loro rapporto:

Io vorrei dire a mia sorella che purtroppo non ho mai avuto questi problemi perché i miei genitori sono sempre andati d’accordo. Quindi è un tipo di sofferenza che io non posso capire. Sicuramente questo episodio per lei è stato come un piccolo trauma, perché era molto piccola. Questo è andato a incidere anche sul rapporto tra sorelle. Lei ha sofferto tanto la separazione tra suo padre e mia madre, forse adesso che sono un po’ più grande posso capire questo dolore che ha provato.

Per concludere, la gieffina ha voluto lanciare un appello a sua sorella affermando di volerla vedere. Queste sono state le sue parole: