Edoardo Donnamaria accusato di violenza su Antonella Fiordelisi: “Va cacciato via”

Edoardo Donnamaria finisce nel mirino delle polemiche per via dei gesti eccessivi su Antonella Fiordelisi

Nel corso delle ultime ore, Edoardo Donnamaria è finito nel mirino delle polemiche per via del comportamento aggressivo e violento che avrebbe assunto nei confronti di Antonella Fiordelisi. Alla luce dei suoi gesti eccessivi, gli utenti lanciano un appello alla produzione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme cosa è successo.

Edoardo Donnamaria lascia tutti senza parole al Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 27 febbraio 2023 in cui si è reso protagonista di una lite con Antonella Fiordelisi per aver toccato il seno a Micol Murgia, adesso il gieffino ha assunto un comportamento particolare nei confronti della sua fidanzata. Nel dettaglio, dalle telecamere all’interno della casa più spiata d’Italia, i telespettatori osservano che la spinge, la afferra per il collo e cerca di baciarla nonostante il rifiuto.

Nel corso degli ultimi giorni, Antonella Fiordelisi è stata costretta a respingere più volte il suo fidanzato per via dei gesti eccessivi di quest’ultimo. Nonostante le numerose richieste di allontanarsi da parte dell’ex schermitrice, Donnamaria l’ha afferrata per il collo, l’ha strattonata e ha tentato di baciarla lo stesso.

Tali comportamenti non sono passati in osservato ai telespettatori i quali li hanno considerati violenti e aggressivi. Alla luce di questo, il volto di Forum è finito nel mirino delle polemiche ed è diventato protagonista di un hashtag ormai virale sui social, #FuoriDonnamaria.

Non è tutto. Oltre ad accusare il gieffino, il pubblico ha scagliato anche pensati accuse nei confronti degli autori del programma condotto da Alfonso Signorini. Nel dettaglio, alcuni utenti sostengono che il GFVip censura le scene che incriminano i gesti di Edoardo. Sui social circola un video che mostra il concorrente spingere la fidanzata sul divano per poi baciarla mentre lei esclama: