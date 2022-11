Antonella Fiordelisi, il papà la critica per l’aspetto fisico: “Sei ingrassata, mangia meno dolci”

Antonella Fiordelisi ha ricevuto una bella sorpresa nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. In casa a salutarla è entrato il papà, il signor Stefano.

Oltre ovviamente a baci, abbracci e ai “Mi manchi, a casa tutti bene”, il papà di Antonella si è anche lasciato andare ad una dichiarazione sull’aspetto fisico della figlia che a molti non è piaciuto.

Fonte: web

“Come stai, amore? Sei bellissima, Antonella. Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi, non perdo un secondo. Stai facendo un percorso bellissimo. Alti e bassi, qualche basso potevi evitarlo ma è sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ più degli uomini” – il suo esordio.

Poi il signor Stefano ha detto alla figlia di trovarla ingrassata e l’ha invitata a curare meglio l’alimentazione.

“Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcirò in più, segui Pamela che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. Ti ricordi quante ore nel traffico di Napoli mentre studiavi in macchina? Non abbatterti, siamo fieri di te. Sei bellissima” – le parole di Stefano.

A far notare la gaffe è stato Alfonso Signorini che in diretta ha cercato di rincuorare Antonella dicendo: “Comunque Antonella, se sei ingrassata non lo so ma stai da Dio!”.

In molti sui social si sono scagliati contro papà Stefano che molto probabilmente si è lasciato andare a quella frase in buona fede, come può accadere tra un papà ed una figlia.

Antonella nella notte dopo la puntata è tornata a parlare del padre e di fronte a quelle parole ha risposto con la sua solita ironia dicendo: “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre… Ma non quello di non mangiare!”.