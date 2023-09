Antonella Fiordelisi pizzicata con Andrea Maestrelli: ecco i dettagli

Antonella Fiordelisi torna a far parlare di sé. L’ex protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip è stata avvistata in compagnia di Andrea Maestrelli in un ristorante. Cosa stanno nascondendo i due ex gieffini? Scopriamolo insieme!

Senza alcun ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più amate e chiacchierate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nei mesi precedenti, la donna ha fatto molto discutere il web per via della separazione con Edoardo Donnamaria. I due si erano conosciuti all’interno della casa più spiata di Italia e, dopo alcuni mesi di fidanzamento, entrambi hanno preso la decisione di mettere un punto definitivo alla loro relazione.

Ormai Antonella è single da qualche mese e sta cercando di voltare pagina. In ogni modo, di recente è tornata al centro della cronaca rosa e, questa volta, a rendere la protagonista di un gossip è stata una foto spuntata in rete. Nel dettaglio, l’immagine in questione ritrae l’influencer insieme a Andrea Maestrelli, anche quest’ultimo ex concorrente della settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. I due si trovavano a cena in un ristorante.

Alla luce di questo, sul web sono nate numerose teorie in merito al loro rapporto. Pertanto, sin dalla loro esperienza al Grande Fratello Vip, i due non hanno mai negato di essere grandi amici ma, ad oggi, alcuni utenti si chiedono se il loro rapporto possa andare oltre la semplice amicizia.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia in quanto i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione. Dunque, per sapere con certezza cosa si cela dietro il rapporto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.