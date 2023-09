Grande Fratello, Alfonso Signorini richiama Beatrice Luzzi in diretta: “Non usare quella parola!”

Giovedì 21 settembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Protagoniste della serata le emozionanti storie vissute dagli inquilini, anche se non sono potuti mancare i colpi di scena e le discussioni. In particolar modo, non è passato inosservato il momento in cui Alfonso Signorini ha richiamato Beatrice Luzzi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Beatrice Luzzi si prepara ad essere senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello. Sin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’attrice di Vivere sta facendo molto parlare di sé per via delle incompresioni nate con la chef Rosy Chin.

In questi giorni sono molti i concorrenti del Grande Fratello ad essersi schierati contro Beatrice Luzzi. La vicenda è stata trattata in diretta nella puntata del reality andata in onda giovedì 21 settembre e il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di richiamare in diretta la gieffina per aver utilizzato una parola che non è per niente piaciuta al conduttore.

Nello spiegare il motivo per stava piangendo, l’attrice di Vivere ha affermato che:

Vorrei approfittare per salutare i miei figli perché ieri con Letizia piangevo per quello. Avendo visto loro il branco, così, penso che abbiano un po’ sofferto.

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta di Alfonso Signorini che non ha potuto fare a meno di rivolgere alla gieffina un richiamo. Queste sono state le parole del conduttore del Grande Fratello:

Scusa Beatrice non usare la parola branco, ti prego, perché è abbastanza pesante, non è il caso eh.

E, continuando, Alfonso ha poi aggiunto:

Certe parole che sono parole sensibili denotano una realtà ben più pesante di questa, non è il caso di usare la parola branco per una cosa del genere.

Il conduttore ha voluto sottolineare il fatto che bisogna evitare l’utilizzo di parole forti in un contesto, come quello del Grande Fratello, molto seguito dagli italiani.