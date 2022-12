Uomini e Donne, Tina Cipollari pronta alle nozze: l’indiscrezione

Pare che l'opinionista sia tornata insieme al suo ex fidanzato: ecco tutti i dettagli

Tina Cipollari è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Tina sia pronta a convolare a nozze con il suo ex compagno. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Grandi novità nella vita di Tina Cipollari. In questi giorni l’opinionista di Uomini e Donne sta facendo molto parlare di sé, e in particolar modo della sua vita sentimentale. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Tina sia tornata insieme al suo ex compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara.

A lanciare il gossip è il settimanale ‘Nuovo’. Il noto giornale ha infatti pizzicato l’opinionista a Firenze in compagnia dell’uomo. Fonti vicine alla coppia non solo hanno confermato il riavvicinamento tra i due ma hanno anche parlato di nozze.

Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito il gossip in circolazione. Tin Cipollari ha preferito mantenere il silenzio riguardo questa vicenda tanto chiacchierata, in quanto si è mostrata sempre molto riservata riguardo le sue questione di cuore.

Chi è Vincenzo Ferrara, l’amore ritrovato di Tina Cipollari

Dopo aver messo fine alla loro relazione, pare che tra Tina Cipollari e il compagno Vincenzo Ferrara ci sia stato un riavvicinamento. Ma chi è l’uomo? Stando alle indiscrezioni, Vincenzo Ferrara è un ristoratore fiorentino di 53 anni che da anni gestisce una delle osterie più conosciute e amate di Firenze.

Voci vicine alla coppia hanno confessato che il primo incontro tra l’opinionista di Maria De Filippi e Vincenzo Ferrara risale al 2018; i due si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Riguardo Vincenzo, inoltre, sappiamo che l’uomo non ha figli e che non è mai stato sposato.