Elisabetta Gregoraci finisce in tribunale. Ecco la verità

Elisabetta Gregoraci: in arrivo alcune magagne legali, finisce in tribunale

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al GF Vip, torna sotto i riflettori delle testate di gossip. No, questa volta non si tratta di un flirt o di qualche indiscrezione sulla sua vita privata, ma di qualcosa di ben più grave e delicata. La nota showgirl italiana sembra essere alle prese con problemi legali di un certo peso. A rivelare questa informazione è l’informatissimo Dagospia.

Secondo quanto riportato dal giornalista di gossip, l’ex gieffina si sarebbe ritrovata in grossi guai con la sua precedente agenzia di manager: LaPresse. Questi i problemi potrebbero addirittura arrivare a trascinare EliGreg in tribunale. Tutto rimane ancora in forse, dato che la diretta interessata non si è ancora pronunciata né per smentire né per confermare queste voci. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci: cosa è successo?

Sembra che Elisabetta Gregoraci non abbia mai pagato nessuna parcella all’agenzia LaPresse, a cui è stata associata per circa 3 anni. Il gruppo di manager, dopo aver ricevuto una proposta per il saldo dei debiti ritenuta decisamente ridicola, avrebbe deciso di trascinare la Gregoraci in tribunale per una resa dei conti. Insomma, tra le due parti pare sia stato impossibile trovare un accordo bonario, e si è reso necessario percorrere le vie legali.

Ovviamente, rivediamo che si tratta solamente di indiscrezioni e nulla è stato confermato. A ben pensarci, questa non è la prima voce di debiti insoluti che viene resa pubblica da parte di Dagospia. Il giornalista di gossip, infatti, si era già messo in contatto con l’ex agente della showgirl Francesco Chiesa Soprani.

La testimonianza dell’ex agente risaliva a quando Elisabetta si trovava ancora all’interno della casa. Francesco, in quell’occasione, aveva dichiarato: “Mi deve 20mila euro”. Oltre ai debiti, l’ex agente della Gregoraci aveva anche parlato di alcuni flirt che la showgirl aveva avuto con personaggi noti prima del matrimonio con Flavio Briatore.