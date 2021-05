Sembra essere ormai una moda, nel mondo dello spettacolo le finte paparazzate sono all’ordine del giorno. Anche il caso di Antonella Fiordelisi e Akash non è passato inosservato, i due hanno tramato alle spalle del pubblico? Secondo i video pubblicati da Francesco Chiofalo sì!

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, qualche giorno fa, ha pubblicato il retroscena della paparazzata tra la ragazza e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Nei video pubblicati da Francesco Chiofalo si evince che il paparazzo ha chiesto ai ragazzi di mettersi in posa.

La camminata era del tutto finta e anche il bacio tra i due è stato richiesto dai fotografi. I maliziosi hanno pensato che la paparazzata sia stata organizzata solo per finire su qualche copertina dei giornali.

Ora, è la ragazza a rispondere alle critiche rivoltele dal suo ex ragazzo. Secondo la ragazza lei è sempre stata trasparente con tutti e non ha mai parlato di nuovo amore, per questo non avrebbe truffato nessuno:

Ognuno può dire quello che vuole, ma non bugie… Io sono single da molto tempo e non da qualche giorno. Quindi sono libera di uscire con chi voglio. Chi è intelligente capisce che una paparazzata è tale se si vuole far credere di essere fidanzati con qualcuno. Io invece ho sempre detto di essere single… Quindi dov’è la paparazzata? Abbiamo semplicemente visto i paparazzi fuori e abbiamo scherzato con loro e dal video si capisce benissimo. Stiamo parlando del nulla cosmico.” L’influencer ha poi aggiunto: “Parlano di me per avere qualche ospitata.

Nessun commento, ancora, da parte di Akash che al tempo aveva già smentito un possibile flirt con la campionessa di scherma. Ma dov’è la verità? Certo è che la storia sembrerebbe ben architettata. Francesco Chiofalo, anche questa volta, non ne fa passare una.