L'ex naufrago è stato avvistato insieme ad Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo

Costantemente al centro del gossip, Akash Kumar, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, sembra aver trovato un nuovo amore. Il modello dagli occhi color ghiaccio, infatti, in questi ultimi giorni è stato avvistato per le vie di Milano in compagnia di una nota influencer. Lei è Antonella Fiordelisi ed è l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Sono giorni che si vocifera di una rottura tra Antonella Fiordelisi e l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Dopo due anni d’amore, infatti, i due si sono detti addio per sempre. Dopo la fine della storia d’amore con il suo ex fidanzato, Antonella Fiordelisi pare abbia ritrovato la serenità accanto ad Akash Kumar.

I due, infatti, sono stati paparazzati insieme per le vie di Milano. Stando agli scatti pubblicati, sembra che tra i due ci sia molto feeling tanto che sono stati sorpresi a scambiarsi effusioni per le vie milanesi. Oltre a ciò, sembra che tra Akash ed Antonella ci sia stato anche un bacio.

Akash Kumar e Antonella Fiordelisi, arrivata la smentita dell’ex naufrago

Dopo il gossip alimentato riguardo l’inizio di una presunta relazione con Antonella Fiordelisi, Akash Kumar ha smentito tempestivamente la notizia del flirt con la nota influencer . Infatti, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha affermato:

Era un bacio sulla guancia, poi eravamo con altre persone.

Oltre a ciò, il modello ha dichiarato che non ha problemi a condividere con gli utenti l’inizio di una relazione, sottolineando il fatto che lui ed Antonella sono solamente amici.

D’altro canto, sono arrivati i commenti anche da parte dell’ex fidanzato dell’influencer, Francesco Chiofalo. Sotto insistenza dei fan, infatti, l’ex concorrente di Tempation Island ha espresso il suo parere riguardo il presunto flirt che ha visto coinvolta la sua ex. Queste sono state le sue parole: