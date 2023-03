Antonella Fiordelisi si rivolge in modo sgarbato a Orietta Berti e lei: “Guadagna il pane con rispetto”

Scontro ieri in studio al Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Orietta Berti. La concorrente si trovava lì per conoscere l’esito del televoto che ha eletto il secondo finalista del reality ed ha avuto un battibecco con Orietta che non ha mai nutrito grande simpatia in lei.

Antonella una volta in studio di fronte all’opinionista si è rivolta a lei in malo modo: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”.

Un atteggiamento che non è piaciuto a Orietta che ha risposto dicendo: “Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria, tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti”.

Concetto ribadito poco dopo dall’artista: “Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”.

Micol seconda finalista

Al televoto per la finale Antonella ha perso contro Micol che è quindi la seconda finalista di questa edizione. Una sconfitta che non è piaciuta alla famiglia Fiordelisi, in particolare suo padre sui social ha attaccato scrivendo: “Ragazzi non votiamo più. Lo chiedo per la salute di Antonella. Sì ragazzi non votiamo più. A giudizio della signora in studio sarebbe educata chi prende a sputazzare la foto di un altro concorrente. Poi vi racconterò tutto. Si sta vendicando”.

In tanti si sono chiesti a chi si riferisse con questa frase. I sospetti ricadono su Orietta che, come abbiamo visto, non nutre troppa simpatia nei confronti dell’influencer.