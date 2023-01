GF Vip, la rivelazione della sorella di Nikita Pelizon spiazza tutti: “Ecco perché Micol è riuscita a vedere sua sorella Clizia”

Nikita Pelizon è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della gieffina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Al popolo del web non sono passate inosservate alcune affermazione fatte dalla sorella dell’influencer: scopriamo insieme che cosa ha rivelato.

In questi giorni la sorella di Nikita Pelizon si è scagliata duramente contro Alfonso Signorini e contro tutta la produzione del Grande Fratello Vip. In seguito ad un’intervista rilasciata a ‘FanPage.it’, la ragazza si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro il reality.

In primis, la sorella di Nikita è arrabbiata per il fatto che la produzione non abbia preso alcun tipo di provvedimento contro alcuni dei Vipponi in seguito ad alcuni comportamenti adottati nei confronti della gieffina. Ma non è finita qui. Jessica ha lamentato anche il fatto che la produzione non dia alla famiglia di Nikita la possibilità di sostenerla.

Questo è quanto rivelato dalla sorella della gieffina a riguardo:

Nikita ha chiesto anche alla psicologa di vedere la sua amica Giulia ma nessuno ce lo concede. Ci siamo rivolti al contatto che abbiamo al GF ma non c’è niente da fare.

E, continuando, Jessica ha rivelato:

La scorsa settimana mi avevano detto che le avrebbero mandato una lettera di mia figlia. L’abbiamo preparata di corsa e poi hanno annullato quel momento dicendomi che l’uscita di Patrizia aveva cambiato la scaletta e, dovendo togliere qualcosa, hanno tolto la lettera.

Infine, concludendo, la sorella di Nikita fa una rivelazione su Micol Incorvaia e su sua sorella Clizia. Queste sono state le sue parole: