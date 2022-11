Antonella Fiordelisi, lo scoop dal passato: “Sono stata con…”

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti più chiacchierate di questa prima parte di Grande Fratello Vip. La bella concorrente ha ha intrecciato un flirt con Edoardo Donnamaria che, con l’ingresso in casa di diverse concorrenti, sembra abbia assunto improvvisamente valore.

I due infatti negli ultimi giorni si sono avvicinati moltissimo e Antonella sembra essere intenzionata a non far avvicinare nessun’altra donna, almeno in sua presenza.

Per questo Fiordelisi ha sbottato prima con Oriana Marzoli salvo poi lanciarsi in un’accesa discussione con Micol Incorvaia. La siciliana avrebbe avuto in passato un flirt con Edoardo e appena entrata in casa ha abbracciato il giovane volto di Forum scatenando le gelosie di Antonella.

Questo atteggiamento non è piaciuto molto al popolo di Twitter che, accusa Antonella di rimproverare il comportamento delle altre ragazze, quando anche lei in passato si è resa protagonista di un episodio simile.

A quanto pare tutto riguarda Francesco Monte, nel periodo in cui era ancora impegnato con Giulia Salemi. I più attenti spettatori della trasmissione hanno notato che, durante una pausa pubblicitaria, Antonella si è lasciata andare ad una confessione circa un flirt avuto con Monte.

Tutto è successo dopo il consueto intervento di Giulia Salemi nella puntata del Gf Vip, che ha riportato i commenti del web anche quelli contro Fiordelisi. Antonella si sarebbe sfogata ammettendo la tresca con l’ex fidanzato di Giulia.

Francesco Chiofalo accusa il padre di Antonella di averla plagiata

Intanto dall’esterno arrivano delle parole molto dure da parte di Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella. Chiofalo, intervistato da Fanpage, ha detto che Antonella è plagiata dal padre, che vorrebbe che la figlia frequentasse soltanto gente famosa e con titolo.

A detta sua anche l’avvicinamento con Edoardo nella casa è frutto di una strategia orchestrata dal padre di lei.