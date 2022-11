Francesco Chiofalo e la rivelazione sul padre di Antonella Fiordelisi: “Ecco cosa fa con i suoi fidanzanti”

In queste ultime ore il nome di Francesco Chiofalo è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che l’ex protagonista di Temptation Island sia tornato a parlare della storia vissuta con Antonella Fiordelisi, facendo importanti rivelazioni sul padre della gieffina. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’influencer.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi hanno vissuto una storia d’amore durata due anni. Stando alle parole dell’ex protagonista di Temptation Island, pare che l’amore tra i due sia terminato per via dei genitori della gieffina. Il padre e la madre di Antonella Fiordelisi non avrebbero infatti visto di buon occhio l’influencer.

Qualche giorno fa Francesco Chiofalo ha rilasciato un’intervista a ‘FanPage’, dove ha rivelato alcuni retroscena riguardo il padre della sua ex fidanzata. Nel dettaglio, Chiofalo ha rivelato che Antonella Fiordelisi sarebbe plagiata dalla sua famiglia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho le chat di quando stavamo insieme e di lei, che a un certo punto doveva entrare all’Isola dei Famosi, che mi scrive che non dovevamo postare storie insieme perché doveva risultare single. Un’altra volta, controllando il telefono di Antonella, trovai delle chat in cui il padre le chiedeva “Che cosa devi fare ancora con questo? Quello che dovevi prendere, l’hai preso. Guarda chi è entrato a Napoli, questo nuovo giocatore. Perché non lo segui?

E, continuando, l’ex protagonista di Temptation Island ha dichiarato:

Feci gli screen di quelle chat e le mandai sul mio telefono. Le consigliava su quale famoso concentrarsi. Infatti, con lui non volevo averci niente a che fare. Il livello è questo. Io sono figlio di un costruttore e mia madre è un magistrato, sono di buona famiglia. Ai miei genitori non sono mai piaciuti quelli di Antonella. E al GF Vip si è visto chi è il padre.

Francesco Chiofalo e la rivelazione su Gianluca Benincasa: “Non è visto di buon occhio dai genitori di Antonella perché non è di buona famiglia”

L’intervista di Francesco Chiofalo a ‘FanPage’ è poi proseguita con alcune rivelazione che l’influencer ha fatto nei confronti di Gianluca Benincasa. Nel dettaglio, Chiofalo ha confessato che l’uomo non sarebbe visto di buon occhio dai genitori di Antonella perché non famoso. Queste le sue parole: