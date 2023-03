Antonella Fiordelisi verso la convivenza con Edoardo: la dichiarazione al GF Vip

Senza alcuna ombra di dubbio, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno rappresentato una delle coppie più amate e chiacchierate del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’influencer si è resa protagonista di dichiarazioni inaspettate all’interno della casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

L’uscita di scena di Edoardo Donnamaria ha provocano lo sconforto di Antonella Fiordelisi. Tuttavia, a distanza di neanche 24 ore dall’eliminazione, il volto di Forum si è recato fuori la casa del Grande Fratello Vip per urlare un messaggio alla sua fidanzata.

Inutile dire che la gieffina si è commossa dinanzi alle parole urlate da Edoardo. In un secondo momento, rivolgendosi direttamente a lui ha affermato:

Grazie amore, grazie di tutto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire, lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose, lo spero. Sono stati calorosi è vero con te? Hai una carattere fortissimo, sei bellissimo, anche se hai due peli in testa, come dici tu, invece sei bellissimo. Se a volte ti sei sentito sbagliato mi dispiace, non lo sei mai stato, ho sempre avuto gli occhi per te, ho sbagliato forse inizialmente a farti stare male per quelle cose che ho fatto mentre mi corteggiavi e mi dispiace, ma hai un cervello pazzesco oltre ad essere bellissimo, anche se non ti piace mai, sei bellissimo.