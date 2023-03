Edoardo Donnamaria urla con il megafono fuori dal GF Vip: “Mi manchi”

Senza alcuna ombra di dubbio, Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscito dal reality show, il gieffino si è recato fuori la casa del più spiata d’Italia e, munito di un megafono, ha urlato un messaggio per Antonella Fiordelisi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare i grandi colpi di scena. La puntata andata in onda il 9 marzo 2023 non è iniziata nei migliori dei modi. Infatti, Alfonso Signorini ha dovuto comunicare l’espulsione per Edoardo Donnamaria dopo che quest’ultimo aveva assunto comportamenti inadeguati nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Le conseguenze per il volto di Forum sono state inevitabili e il conduttore, dopo averlo invitato a recarsi presso la Mistery Room, ha annunciato:

In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più.

Tuttavia, Donnamaria è riuscito a trovare un modo per comunicare con Antonella Fiordelisi. Munitosi di un megafono e di un tablet per controllare quando fossero presenti i vipponi nel cortile, il gieffino ha urlato:

Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi.

Inutile dire che Antonella Fiordelisi si è messa a piangere di gioia. Attualmente, Edoardo e l’ex schermitrice possono comunicare solo in questo modo perché, essendo stato squalificato, il concorrente non può essere presente neanche in studio.