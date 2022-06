Antonella Mosetti rivela: “Ho perso tutto, una grave perdita economica”

Antonella Mosetti rivela il bruttissimo periodo che sta affrontando a causa di una grave perdita economica che l’ha vista protagonista. La famosa soubrette ha limitato le sue apparizioni all’interno del proprio profilo Instagram, allarmando e preoccupando i fan che la seguono da anni.

In molti si stanno chiedendo cosa sia successo alla ex ragazza di ‘Non è la Rai’ tanto da spingerla ad essere poco presente sui social. A svelare il motivo per il quale, Antonella è sempre meno presente nei confronti dei fan, è lei stessa all’interno di una lunga intervista a Novella 2000.

La madre di Asia Nuccetelli ha così spiegato il motivo che la tiene sempre più distante dai social, tanto da arrecarle una grave perdita economica. Una rivelazione inaspettata che, ha colpito tutte le persone che da anni la seguono e apprezzano il suo lavoro.

Quest’ultima ha rivelato per l’appunto di aver avuto problemi con il suo profilo Instagram tanto da causarle una grossa perdita di denaro.

Antonella Mosetti rivela: “Ho subito una perdita economica”

Quest’ultima dopo la sua partecipazione nei vari reality firmati Canale 5, ha iniziato a lavorare anche attraverso i social grazie al suo profilo Instagram. Profilo che ormai da diversi mesi sembra essere la causa di gravi perdite di denaro da parte di Antonella.

È proprio lei all’interno della lunga intervista a Novella 2000 a spiegare: “C’è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all’altro. Con l’iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram”.

Un importante inconveniente che ha causato una grave perdita di lavoro e di conseguenza di entrate economiche. Antonella Mosetti infatti, ha dovuto fare a meno del proprio profilo Instagram per circa due mesi.

“D’improvviso quando qualcosa si spegne in questi siti e sei fregato e non lavori più. Mi spiace perché Instagram ce l’ho da tanti anni, amici, conoscenti, i fan, parenti vicini e lontani e ci si vede tramite le storie. E un po’ mi ha destabilizzata, oltre alla perdita economica” termina Antonella Mosetti.