A Mattino 5, trasmissione condotta da Federica Panicucci, ospite del programma è Antonella Mosetti, che spara a zero contro Stefano Bettarini. Nell’ultima puntata del GF Vip, come sempre condotta da Alfonso Signorini, abbiamo assistito, come era prevedibile, alla squalifica di Stefano Bettarini. L’ex calciatore infatti era stato ripreso in una conversazione in soggiorno con altri coinquilini.

In quell’occasione aveva pronunciato una bestemmia. Per tale motivo la redazione del reality ha deciso di squalificarlo. L’argomento di conversazione di oggi a mattino 5 è proprio la squalifica di Bettarini. La puntata di ieri del GF VIP ha visto, oltre alla squalifica di Stefano, anche l’eliminazione di Paolo Brosio al televoto.

L’ex calciatore, però, in maniera inaspettata ha accettato la sua eliminazione di buon grado. Bettarini dichiara infatti di essersi reso conto immediatamente dell’errore commesso e di non voler portare in campo alcuna giustificazione in merito.

Se da una parte il web ha richiesto a gran voce l’eliminazione immediata del calciatore, dall’altra che chi ha tentato di difenderlo, giustificando tale gesto come un intercalare toscano. Non è della stessa opinione Antonella Mosetti che, ospite di Mattino 5, parla e attacca proprio Stefano Bettarini. La presentatrice, Federica Panicucci, chiama in causa la Mosetti per commentare la squalifica.

È proprio quest’ultima che ricorda come Bettarini, anche nel GF VIP della scorsa edizione, in cui era concorrente, aveva causato dei problemi proprio per le sue parole. “Ha una lingua biforcuta inventa storie” afferma la showgirl e incalza: “Un uomo non parla mai così di una sua ex” chiaro riferimento alle dichiarazioni di Stefano nei confronti di Dayane Mello.

Come ricordiamo ormai tutti, anche Simona Ventura, sua ex moglie, lo trascinò in tribunale per alcune frasi infelici dette dall’ex calciatore. La Mosetti continua: “Stefanio ha una doppia faccia”. Insomma è ben chiaro che tra loro non scorre buon sangue.

Una ruggine del passato: di sicuro il breve flirt tra Stefano Bettarini e la Mosetti ha lasciato un po’ di amaro in bocca alla showgirl. Certo che in questa occasione Bettarini non ha neanche avuto tempo di rivelarsi, vista la sua brevissima permanenza nel reality.