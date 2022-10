Antonino Spadaccino, ecco come è diventato l’ex allievo di Amici

Antonino Spadaccino è stato uno dei vincitori del talento show Amici di Maria De Filippi. Appassionato della musica sin da piccolo, il cantante ha maturato negli anni di fare del suo grande amore un vero e proprio lavoro. Sicuramente tutti voi lo ricorderete, anche se nel corso degli anni è cambiato moltissimo. Ecco come è oggi.

Diventato famoso grazie alla sua partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi, Antonino Spadaccino è stato il vincitore della quarta edizione del programma. Sin da subito il cantante si è contraddistinto per il suo talento e, dopo la sua vincita nel programma, molte cose sono cambiate nella sua vita.

Dopo essersi portato a casa la vittoria di uno dei talent show più amati di sempre, Antonino ha continuato la sua avventura nel mondo della musica pubblicando ben quattro album. Il cantante ha avuto anche la possibilità di partecipare ad alcune trasmissioni televisive, come ad esempio Bake Off Italia Celebrity Edition.

Antonino Spadaccino concorrente di Tale e Quale Show: ecco come è oggi

Attualmente Antonino Spadaccino è uno dei concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. In seguito alla sua apparizione nel programma tutti non hanno potuto fare a meno di notare il grande cambiamento avvenuto negli anni.

C’è da dire che Antonino Spadaccino non è l’unico allievo di Amici di Maria De Filippi a partecipare alla trasmissione di Carlo Conti Tale e Quale Show. Anche Deborah Iurato, per esempio, ha partecipato come concorrente al programma.

Come possiamo notare dagli scatti, l’ex allievo di Amici è cambiato davvero molto negli anni. Sicuramente anche durante la sua avventura a Tale e Quale Show, Antonino avrà modo di mostrare a tutti la sua bravura e il suo enorme talento. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come se la caverà il cantante con le imitazioni a lui assegnate dal programma di Carlo Conti.