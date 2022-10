Antonino Spinalbanese dispiaciuto per l’eliminazione di Ginevra Lamborghini: lo sfogo dopo la puntata

Serata molto movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha voluto affrontare duramente l’argomento Marco Bellavia e del modo in cui è stato trattato in casa.

Marco viene da una situazione di disagio non facile e nella casa sperava di poter migliorare la sua condizione. Purtroppo giorno dopo giorno si è trovato sempre più in difficoltà con il resto del gruppo che non è riuscito a capire in pieno le difficoltà che stava passando.

Così quasi tutti si sono resi protagonisti di episodi e frasi alquanto spiacevoli nei suoi confronti tanto che alla fine Marco ha lasciato la casa.

In puntata Alfonso Signorini ha trattato per bene l’argomento mandando in onda alcune spiacevoli frasi e comportamenti che alcuni concorrenti hanno fatto in casa. Una di queste ha riguardato Ginevra Lamborghini che si è lasciata andare ad una frase molto forte sul bullismo. Per questo motivo il Gf ha deciso per la squalifica immediata.

La giovane sorella di Elettra appena saputo che doveva lasciare la casa è scoppiata in un pianto a dirotto e nessuno è stato in grado di rincuorarla. Uno dei più vicini a lei è stato Antonino Spinalbanese che ha cercato di tirarla su di morale.

Al termine della diretta l’ex di Belen Rodriguez ha ammesso di essere molto dispiaciuto per quando successo a Ginevra attribuendosi anche alcune colpe se la ragazza alla fine ha detto quella frase.

“Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita […] Io ho trovato ingiusto la maniera in cui lei è stata eliminata. La mia sofferenza è data dal fatto che lei non ne ha azzeccata neanche una: con sua sorella ha fatto un disastro, con Giaele ha fatto un disastro, con Marco ha fatto un disastro. Mi ha fatto male vedere il suo viso” – le parole di Antonino.