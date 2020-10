Belen Rodriguez pare aver guarito le ferite del suo cuore, dopo la fine della relazione con Stefano De Martino. Superato il primo momento di smarrimento, la showgirl argentina ha avuto dei fugaci flirt, prima che Antonino Spinalbanese la stregasse.

Belen Rodriguez: con Antonino Spinalbanese fa coppia vera

Lui, giovane hair stylist milanese, non è un nome noto nell’ambiente dello spettacolo. Ma ciò non gli ha comunque impedito di trovare fin da subito una magnifica intesa con Belu e oggi i due vanno considerati come una vera e propria coppia.

A passo di danza

Già da tempo Antonino e Belen Rodriguez portano avanti la frequentazione, finalmente celebrata anche sul profilo Instagram di lei. La sudamericana aveva già condiviso alcune stories con la sua nuova dolce metà ed è apparsa sull’account di lui. Finora, però, non si era spinta a tanto.

Non erano uscite fotografie che suggellassero l’idillio sentimentale. L’immagine scelta per inaugurare la romantica storia, in bianco e nero, mostra gli innamorati mentre ballano per strada, con la mascherina e una semplice didascalia: “Pasos”.

Indizi centellinati

La “location” è via Fatabenefratelli a Milano, zona centralissima poco distante dalla casa della presentatrice di Tu Si Que Vales. Da un po’ di settimane lei e Spinalbanese si ritraggono pure sulle Instagram Stories, tuttavia centellinando (almeno per ora) i momenti del loro privato concessi agli ammiratori.

Belen Rodriguez: dopo la rottura con Stefano ritorna a vivere

La scintilla è scoccata in piena estate, ad mesi di distanza dalla sofferta separazione della Rodriguez dal marito Stefano De Martino, che recentemente è stato invece avvistato con la modella Mariacarla Boscono, la ex di Ghali. Il rapporto tra la presentatrice e modella e il giovane hair stylist ha ormai connotati seri e fondamenta stabili. Già a inizio ottobre, ad apposita domanda, lei aveva “assolutamente” negato di essere single.