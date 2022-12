Antonino Spinalbese abbandonerà il GFVip? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. La settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini regala numerosi colpi di scena. L’ultimo scoop riguarda Antonino Spinalbese il quale avrebbe le valigie pronte per andare via. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Antonino Spinalbese non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente il gieffino è tornato ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni circolate in rete le quali mettono in dubbio la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Nel corso delle ultime ore si è diffusa in rete una notizia shock sulla puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 5 dicembre 2022. Nella prossima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini, i telespettatori potrebbe vedere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez varcare la porta rossa. Infatti si vocifera che l’ex parrucchiere avrebbe già le valigie pronte per abbandonare la casa.

Attualmente non siamo a conoscenza se tale notizia sia attendibile oppure si tratti solo di una fake news. In ogni modo, stasera scopriremo cosa accadrà realmente nella diretta serale del Grande Fratello Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Antonino Spinalbese picchiato da Oriana Marzoli

Nel corso degli ultimi giorni il comportamento aggressivo di Oriana Marzoli nei confronti di Antonino Spinalbese ha sollevato numerose polemiche in rete. La gieffina si è resa protagonista di una notte di follia in cui ha picchiato il ragazzo e lo ha chiuso nell’armadio. In seguito si è lasciata andare ad un duro sfogo dicendosi pentita di aver iniziato la conoscenza con l’ex parrucchiere.