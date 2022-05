Antonino Spinalbese dopo la relazione con Belen Rodriguez: la sua nuova vita

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese? Il parrucchiere si racconta in occasione di un'intervista a "Chi"

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Antonino Spinalbese per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez. A seguito della fine della loro storia d’amore, sembra che l’hairstylist milanese sia sparito dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, di recente si è raccontato in un’intervista in cui ha parlato della sua nuova vita. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese? Da quando l’hairtsylist e la modella argentina hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore, il parrucchiere ha preso le distanze dalla luce dei riflettori.

Tuttavia, in occasione di un’intervista rilasciata a giornale “Chi”, l’hairstylist milanese ha deciso di raccontare la sua nuova vita. Come ha vissuto la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez? Adesso ha un’altra donna nella sua vita? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato lui stesso rilasciando alcune dichiarazioni:

Mia figlia è il mio grande amore, viene prima di tutto, anche prima di me.

Da quanto si apprende, dopo aver scoperto la sua malattia autoimmune adesso lavora in collaborazione con un’agenzia di comunicazione. Tuttavia, l’unica cosa che non ha abbandonato è stata Milano:

I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana.

Antonino Spinalbese verso il lancio di un marchio di moda: l’indiscrezione

Non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez abbia creato anche un marchio di moda. Il lancio del nuovo progetto dovrebbe avvenire molto presto. Tuttavia per quanto riguarda la sua vita sentimentale, si vocifera che abbia ritrovato la serinità con un’altra donna di cui ancora non si conosce l’identità.