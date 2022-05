Belen Rodriguez in total pink: la modella lascia i fianchi nudi

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è uno dei personagggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente, la modella argentina ha sfoggiato un look total pink indossando un paio di jeans i quali le lasciavano i fianchi nudi.

Tra i trend primaverili più amati in questo anno c’è quello total pink. Tra i personaggi che recentemente hanno scelto di seguire questa tendenza c’è anche Belen Rodriguez la quale si è mostrata in una versione completamente rivoluzionata.

Dal punto di vista lavorativo, la modella argentina non perde tempo per organizzare nuovi progetti. Infatti, oltre ad essere la conduttrice de Le Iene ogni mercoledì sera al fianco di Teo Mammucari, la showgirl si rende anche portagonista di numerosi shooting. Non a caso recentemente ha colto l’occasione di un set fotografico per sfoggiare il suo look da urlo.

Prima di posare per un intimo per il brand Jadea, Belen ha svelato ai suoi fan qualche retroscena del backstage. Infatti, è proprio all’interno del suo camerino che ha mostrato il suo look total pink attraverso una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Nonostante non debba apparire sotto la luce dei riflettori, la modella sceglie di essere casual anche durante le sue giornate quotidiane. Questa volta ha optato per un outfit che gli mettese in risalto le sue bellissime forme.

Il look della conduttrice de Le Iene Show è inspirato agli anni novanta. Infatti, la showgirl ha indossato un paio di pantaloni over e a vita bassa di colore rosa abbinati ad un top crop dello stesso colore che le lasciavano l’ombelico scoperto. Tuttavia, il dettaglio dei jeans sta negli anelli a forma di cuore che le scoprivano i fianchi. Infine, Belen ha deciso di abbinare il tutto ad un paio di occhiali da sole scuri.